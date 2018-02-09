التعليم العالى: جامعات مصر تدعم القوات المسلحة لاستئصال الإرهاب الآثم

التعليم العالى: جامعات مصر تدعم القوات المسلحة لاستئصال الإرهاب الآثمالجمعة، 09 فبراير 2018 11:20 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
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أكد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن الوزارة وكافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وكافة المعاهد العليا وكافة المراكز والمعاهد البحثية تقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وقوات الشرطة دعما لرجالها البواسل فى جهودهم الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب الآثم فى سيناء وكافة ربوع الوطن.
وأكد بيان التعليم العالى، أن جميع جامعات مصر، يثمنون جميعا التضحيات العظيمة لرجال الجيش والشرطة البواسل لتحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، كما يؤكدون استمرار جهود كافة الجامعات المصرية فى تنوير الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإرهاب الآثم على مقدرات الأمم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والفعاليات المتعددة التى يتم تنظيمها.
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