"التخطيط": تطبيق نظام إلكترونى للموارد البشرية بالجهاز الإدارى مارس المقبل





"التخطيط": تطبيق النظام الإلكترونى للموارد البشرية بالجهاز الإدارى خلال مارس المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه سيتم البدء خلال أسبوعين بتدريب عدد ألف متدرب فى إطار برنامج بناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتعزيز كفاءتهم، ويتم الآن عمل توصيف لدور الإدارات الثلاث المستحدثة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق النظام الإلكترونى للموارد البشرية بالجهاز الإدارى خلال مارس القادم.

وأضافت السعيد، خلال ختام الورشة التدريبية الذى عقدتها الوزارة للمجموعة الأولى من متخصصى الموارد البشرية بالوزارات والهيئات، أن الوزارة لديها خطة تفصيلية لتدريب كل سكرتيرى العموم ونوابهم على مستوى المحافظات، وسيتم التواصل مع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات الموجودة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ملف تطوير الجهاز الإدارى للدولة من أهم الملفات التى تتولاها الوزارة؛ فالجهاز الإدارى يشكل العمود الفقرى للدولة، ويُعد هذا البرنامج التدريبى هو أول برنامج فعلى يتم بهدف تطوير الجهاز الإدارى الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور.

وأشارت السعيد، فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن العائد من الكفاءة التى يصل إليها الموظف من خلال تلك التدريبات يعود بالأخير على المواطن بتقديم الخدمات بشكل أسهل وأسرع فضلاً عن نشر الشفافية ومكافحة الفساد، موضحة" أنه كان لابد من وجود إطار مؤسسى للإصلاح الإدارى ولذلك تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرات مستقلة من خارج الجهاز الإدارى، وقد تم اختيار اثنين من وزراء التنمية الإدارية السابقين للاستعانة بخبراتهم فى ملف الإصلاح الإدارى وهم المهندس هانى محمود، والدكتور أشرف عبد الوهاب، بما يضمن الاستدامة واستكمال الجهود السابقة.

وأضافت أن اللجنة تضم مدحت مدنى بصفته رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية، فضلًا عن أحد المستشارين القانونيين بمجلس الدولة، لافتة إلى أنه يعمل بالوزارة مجموعة من المتخصصين والخبراء، وهم يشكلون الأمانة الفنية، ويقدمون التفاصيل الخاصة بالإصلاح الإدارى للجنة العليا التى تناقشها وتتخذ قراراتها.

وأضافت "السعيد" فى كلمتها للمتدربين إن: "الدولة تسير فى عملية الإصلاح الإدارى بشكل مؤسسي، والمتدربين يشكلون حجر الزاوية والمادة الخام فى عملية الإصلاح الادارى من أجل إيجاد نقاط قوة فى كل الوزارات، وتقع عليهم مسئولية كبيرة للتطوير، مشيرة" إلى أن وزارة التخطيط نقوم بوضع الإطار العام للإصلاح، فيما تعمل كل وزارة على تطوير نفسها.

حضر ورشة العمل حوالى 25 شخص ممثلين عن 10 وزارات وهيئات وذلك فى ورشة مغلقة امتدت فى الفترة ما بين 4 إلى 8 فبراير الجاري.. يذكر أنه قامت الوزارة بتنظيم ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مسئولى التخطيط فى كافة الوزارات الشهر الماضى إلى جانب ورش العمل التى تعقدها الوزارة لتعزيز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018/2019.