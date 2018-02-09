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التحرى عن ضحايا جدد لمتهمين بسرقة حقائب المواطنين فى سوق السلاح

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:00 ص
التحرى عن ضحايا جدد لمتهمين بسرقة حقائب المواطنين فى سوق السلاح سرقة - ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحرى عن وجود ضحايا جدد لسائق، وعاطل تخصصا نشاطهما الإجرامى فى سرقة حقائب، المواطنين وأمرت النيابة العامه بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء تفقد رجال مباحث الدرب الأحمر للحالة بشارع سوق السلاح، حيث اشتبهوا فى شخصين يستقلان دراجة بخارية وبفحصهما  تبين أنهما "خالد.ح.ص" 24 سنة، سائق، وشهرته "خالد الدين"، سابق اتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة بالإكراه"، ومطلوب حبسه سنة فى قضية "مخدرات"، و"أحمد.خ .ح" 23 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "هروب من مراقبة"، ومطلوب حبسه 3 سنوات فى  فى قضية "سرقة بالإكراه" كما تبين أن الدراجة البخارية التى يستقلانها بدون لوحات معدنية "ملك الأول" وأن بحوزتهما حقيبة يد بداخلها 140 جنيها وبعض المتعلقات الشخصية.

وأثناء التفتيش أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "كتر" للتعدى على الضابط ، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه واستخلاص السلاح من يده.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من طالب بأسلوب "الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتحرر لهما المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق ، وقررت ما سبق.


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