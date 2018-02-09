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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:23 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثى فى المخا باليمن

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:48 م
التحالف العربى يدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثى فى المخا باليمن صاروخ باليستي


(أ ش أ)
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اعترضت منظومة الدفاع الجوى التابعة للتحالف العربى لدعم الشرعية، فى (المخا) إحدى مدن محافظة تعز اليمنية، صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثى من منطقة (رأس كثيب) بمحافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر يمنية- وفقا لفضائية (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة- أنه تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى الهدف، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية موقعا تحت سيطرة المليشيات فى مدينة الحديدة، يعتقد أنه موقع إطلاق الصاروخ.

وكان الجيش اليمنى بدعم التحالف تمكن، أمس الخميس، من قتل 6 قياديين حوثيين، و50 عنصرا آخرين من المليشيات، فى معارك دارت بمنطقة (طيبة) فى محور صعدة.


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التحالف العربى

صاروخ باليستي

مليشيات الحوثى

المخا

اليمن



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