البيت الأبيض: ترامب يبحث مع مودى ملفات من بينها أفغانستان وميانمار

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع مودى ملفات من بينها أفغانستان وميانمارالجمعة، 09 فبراير 2018 05:01 ص
ترامب
(رويترز)
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يوم الخميس.
وأضاف أن الزعيمين ناقشا ملفات الحرب فى أفغانستان والأزمة السياسية فى المالديف ومحنة اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار وبرنامج كوريا الشمالية النووي.
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