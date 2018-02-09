البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "باكين" إلى 3.85 مليون شهادة





كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، فيما لم تتغير نسب وكميات شهادات الإيداع الأجنبية لباقى الشركات والبالغ عددها 14 شركة باستثناء تراجع رصيد شهادات إيداع باكين إلى 3.85 مليون شهادة.

واستقر سقف التحويل المتاح لإصدار شهادات إيداع دولية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 323.459 مليون شهادة، وشركة السويس للأسمنت عند 41.05 مليون شهادة، شركة ليسيكو مصر عند 4.18 مليون شهادة، شركة بالم هيلز عند 660.97 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس عند 133.68 مليون شهادة.

كما استقر سقف التحويل المتاح لشركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 21.62 مليون شهادة، وشركة "جى بى أوتو" عند 282.83 مليون شهادة، وشركة نعيم القابضة عند 75.98 مليون شهادة، حديد عز عند 129.38 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات الإيداع لأسهم البنك التجارى الدولى عند 15.167 ألف شهادة، والصناعات الغذائية العربية - دومتى عند 61.25 مليون شهادة، وباكين عند 5.08 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 166.89 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.77 مليون شهادة.