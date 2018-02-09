البنك العربى الأفريقى يشترك فى تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية





كتب أحمد يعقوب

يعد البنك العربى الافريقى الدولى أول بنك و الوحيد الذى نجح فى تمويل احد اكبر المشاريع المتقدمة لتوليد الطاقة الشمسية فى مصر خلال المرحلة الأولى، حيث يساهم البنك فى أضخم مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بمصر والشرق الاوسط بمنطقة بنبان فى مدينة اسوان ليصبح بذلك أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة مستهدفة تصل الى 1.8 جيجاوات مما يدفع زيادة حصة انتاج وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر ودعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الانتاج.

وصرح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الافريقى الدولى قائلا:" تعد مصر من أغنى دول العالم بالطاقة المتجددة فهى تقع فى قلب الحزام الشمسى العالمى ، ولذلك يحرص البنك العربى الافريقى الدولى على تدعيم تلك الميزة التنافسية من خلال دعم الاستثمارات واتاحة التمويل اللازم لرفع القدرة الانتاجية لقطاع الطاقة فى مصر بما يسمح بمواصلة وسرعة تنفيذ مشاريع التنمية. فالبنك يحرص على تفعيل منهج "التمويل المستدام" الذى يحقق النمو المتوازن ويدفع بالتنمية الاقتصادية والبيئية" .

كما تعاون البنك مع عدد من المؤسسات المصرفية على المستوى المحلى والعالمى لتوسيع نطاق المشروع وذلك من خلال توفير البنك التمويل المطلوب لشركة انفينيتى 50 للطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك Bayerische Landesbank الألمانى لتنفيذ محطة توليد كهرباء فى بنبان بقدرة 50 ميجاوات. وقد تم تطوير المشروع بالشراكة بين شركة انفينيتى للطاقة الشمسية بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية.

ووافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مشروع انفينيتى 50 فى 6 مارس عام 2017، مؤكدة على الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج . والمشروع يمثل معلماً رئيسياً فى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كونه أول محطة تنشأ لتوليد الطاقة المتجددة.

واشترك البنك العربى الافريقى الدولى فى منح تسهيلات طارئة لإنشاء ستة مشروعات طاقة شمسية فى منطقة بنبان وذلك فى إطار المرحلة الثانية ببرنامج التغذية التعريفية، وتبلغ القدرة الإنتاجية للستة مشروعات 300 ميجاوات، وهذا وقد اشترك البنك العربى الافريقى الدولى فى منح تسهيلات لشركة Scatec Solar " وذلك لتطوير وتشغيل وابرام عقود التصميم والتشييد والاقتناء فى مجال الطاقة النظيفة.

ويستمر البنك العربى الافريقى الدولى فى العمل على انتهاج سياسة التمويل المستدام وتطبيق مبادئه الرئيسية فى معاملاته المصرفية اذ يعمل على تمويل مشروعات اقتصادية ضخمة لها مردود إيجابى على الاقتصاد والمجتمع المصرى.