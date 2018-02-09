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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:20 م
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البنتاجون ينفى تورط التحالف الدولى فى تدمير جسر بسوريا

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:05 م
البنتاجون ينفى تورط التحالف الدولى فى تدمير جسر بسوريا وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس


(أ ش أ)
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صحة الاتهامات الروسية بتورط التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" فى تدمير جسر أقامته روسيا فوق نهر الفرات بسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إيريك باهون ـ فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) ، اليوم الجمعة ـ "هذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت ، أمس ، أن الجسر الذى أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرق سوريا قد دُمر بسبب الارتفاع الحاد فى مستوى المياه فى النهر بعد فتح بوابات السد بشكل متعمد ، مرجحة أن تكون هذه محاولة من الولايات المتحدة بعدم السماح بتعزيز سلطة دمشق على الضفة اليسرى للنهر.


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