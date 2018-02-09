الاتحاد الأوروبى: المرحلة الانتقالية فى إطار بريكست ليست أكيدة





بروكسل (أ ف ب)

حذر ميشال بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، من أن استمرار وجود خلافات "جوهرية" بين الطرفين يمكن أن يؤدى إلى إعادة النظر فى المرحلة الانتقالية التى تطالب بها لندن بعد بريكست.

وقال بارنييه فى مؤتمر صحفى عقده فى بروكسل فى ختام سلسلة جديدة من المفاوضات التقنية بين الجانبين، إنه "بالنظر إلى هذه الخلافات، فان المرحلة الانتقالية ليست من باب تحصيل الحاصل".

وأكد المفاوض الفرنسى الذى كان الاثنين فى لندن حيث اجتمع بنظيره البريطانى ديفيد ديفيس ورئيسة الوزراء تيريزا ماى، أنه يجد "صعوبة فى فهم" الخلافات فى المواقف "خصوصا وأن المملكة المتحدة هى من طلب مرحلة انتقالية".

واوضح بارنييه "تلح المملكة المتحدة على التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المرحلة الانتقالية فى مارس، لكننا فى الوقت نفسه أبلغنا محاورينا بعدد من الخلافات التى اعتبر أنها جوهرية".

ويريد الاتحاد الأوروبى أن يستمر خلال المرحلة الانتقالية التى يريدها من نهاية مارس 2019 إلى نهاية سنة 2020، سريان التشريع الأوروبى فى المملكة المتحدة رغم أنها لن تكون شريكة فى قرارات أعضاء الاتحاد ال 27.

ورفض بارنييه الاتهامات بوجود "سوء نية" فى المفاوضات كما قال ديفيد ديفيس الخميس فى تصريحات نارية، وأكد بارنييه "ليست هناك رغبة فى معاقبة المملكة المتحدة ولا ارادة لفعل ذلك".