الإغلاق الجزئى للحكومة الأمريكية يدخل حيز التنفيذ اليوم





أ ف ب

يدخل الإغلاق الجزئى للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، ذلك إثر تعليق النقاشات المتعلقة باتفاق حاسم حول الموازنة فى مجلس الشيوخ مساء الخميس.

فبعد المعارضة التى أبداها أحد السيناتورات لاقتراح قانون يتيح تمويل الدولة الفيدرالية حتى العام 2019، قرر مجلس الشيوخ تعليق الجلسة واستئنافها الجمعة بغية اجراء تصويت جديد.