الأمم المتحدة تسمح لمسؤولين من كوريا الشمالية بالسفر إلى "الجنوبية"





(رويترز)

قال دبلوماسيون، إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى سمحت الخميس، لوفد من كوريا الشمالية، يضم تحديدا تشو هوى المسؤول البارز الذى يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، بالسفر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبينما طلبت كوريا الجنوبية موافقة عامة لاستضافة وفد رفيع المستوى من بيونجيانج يضم كيم يو جونج الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا أن تشو كان الشخص الوحيد الذى يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر على السفر وتجميد الأصول.