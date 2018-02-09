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الأمم المتحدة تسمح لمسؤولين من كوريا الشمالية بالسفر إلى "الجنوبية"

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:04 ص
الأمم المتحدة تسمح لمسؤولين من كوريا الشمالية بالسفر إلى "الجنوبية" زعيم كوريا الشمالية


(رويترز)
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قال دبلوماسيون، إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولى سمحت الخميس، لوفد من كوريا الشمالية، يضم تحديدا تشو هوى المسؤول البارز الذى يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة، بالسفر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وبينما طلبت كوريا الجنوبية موافقة عامة لاستضافة وفد رفيع المستوى من بيونجيانج يضم كيم يو جونج الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلا أن تشو كان الشخص الوحيد الذى يخضع لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر على السفر وتجميد الأصول.

 


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