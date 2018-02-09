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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:40 م
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الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى الحوار مع "الجنوبية"

الجمعة، 09 فبراير 2018 08:42 م
الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى الحوار مع "الجنوبية" مباحثات بين رئيس كوريا الجنوبية وجوتيريس


أ ف ب
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طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، من جميع أطراف النزاع فى شبه الجزيرة الكورية اعطاء الأولوية "للحوار"، وذلك خلال لقاء سريع عقده فى كوريا الجنوبية مع رئيس الدولة فى كوريا الشمالية كيم يونغ نام.

وقال المتحدث المساعد باسم الأمم المتحدة فرحان عزيز حق فى مؤتمره الصحفى اليومى أن جوتيريس "أجرى حديثا مقتضبا" مع كيم يونغ نام، رئيس البعثة الكورية الشمالية إلى الألعاب الأولمبية فى كوريا الجنوبية، وذلك خلال عشاء أقيم قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف المتحدث أن جوتيريس "كرر أمامه الاعراب عن الأمل بأن تلجأ كل الأطراف إلى الحوار للتوصل إلى نزع السلاح النووى من شبه جزيرة كوريا".

ورفض نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس المشاركة فى هذا العشاء حيث كان من المفترض أن يتقاسم الطاولة نفسها مع الرئيس الكورى الجنوبى ورئيس الدولة الكورى الشمالى كيم يونغ نام.

الأمين العام للأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية
الأمين العام للأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية

 

الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة

 

الرئيس الكورى الجنوبى مع الأمين العام للأمم المتحدة
الرئيس الكورى الجنوبى مع الأمين العام للأمم المتحدة

 

مباحثات بين الأمين العام للأمم المتحدة رئيس كوريا الجنوبية
مباحثات بين الأمين العام للأمم المتحدة رئيس كوريا الجنوبية

 

مباحثات بين رئيس كوريا الجنوبية وجوتيرس
مباحثات بين رئيس كوريا الجنوبية وجوتيرس

 


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