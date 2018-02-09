video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من تفشى العنف الجنسى فى مراكز اللجوء باليونان

الجمعة، 09 فبراير 2018 05:20 م
الأمم المتحدة تحذر من تفشى العنف الجنسى فى مراكز اللجوء باليونان الأمم المتحدة


أ ف ب
إضافة تعليق

تعانى نساء من طالبى اللجوء فى اليونان من انتشار ظاهرتى العنف الجنسى والتحرش فى مراكز استقبال مكتظة وغير مستوفية للمعايير، وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة الجمعة.

وعام 2017، تلقت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقارير من 622 شخصا تفيد بأنهم تعرضوا إلى عنف جنسى فى جزر يونانية حيث أفاد نحو ثلثهم أنهم تعرضوا لاعتداء من طالبى لجوء بعد وصولهم إلى الدولة الأوروبية.

لكن المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويى أشارت إلى وجود تردد فى أوساط اللاجئين للكشف عن أعمال عنف من هذا النوع نتيجة الخوف والخجل والقلق من التعرض إلى التمييز أو الانتقام.

وقالت للصحافيين فى جنيف "لذا، من المرجح أن يكون العدد الحقيقى اعلى بكثير مما تم الإعلان عنه"، موضحة أن لدى الأمم المتحدة "صورة مجتزأة للغاية عن الواقع".

وأوضحت بويى أن الوضع أكثر إثارة للقلق فى مركزى مويرا بجزيرة ليسبوس وفاثى بجزيرة ساموس للاستقبال والتعرف على الهويات حيث "يعيش آلاف اللاجئين فى مكان غير مناسب ووسط اجراءات أمنية غير كافية".

وأضافت أن هذه المراكز تضم حاليا نحو 5500 شخص، اى ضعف قدرتها الاستيعابية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: 85 ألف نازح خلال 10 أسابيع من المعارك فى اليمن

الجمعية المصرية للأمم المتحدة تنظم غدا ندوة عن مشكلة اللاجئين

الرئيس الكورى الجنوبى وأمين عام الأمم المتحدة يناقشان قضية الشطر الشمالى

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

العنف الجنسى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة