"الأعلى للإعلام" ينعى طارق عبد المجيد: أثرى مجال الإذاعة والتليفزيون بمهنيته

"الأعلى للإعلام" ينعى طارق عبد المجيد: أثرى مجال الإذاعة والتليفزيون بمهنيتهالجمعة، 09 فبراير 2018 03:54 م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب - محمد السيد
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن الإعلامى القدير "طارق عبد المجيد" المذيع بالتليفزيون المصرى، نائب رئيس القناة الثالثة السابق، وزوج الإعلامية "نادية مبروك" رئيسة الإذاعة المصرية، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى وافته المنية أمس الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وقال المجلس فى بيان له: "لقد كان الفقيد إعلاميًا قديرًا، أثرى المجال الإذاعى والتليفزيونى بمهنيته، من خلال عمله مذيعًا بإذاعة "القاهرة الكبرى" ثم قارئً للنشرات الإخبارية بالقناة الثالثة، وقدم الراحل برنامج "ريبورتاج" وبرامج أخرى"، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".
وتقام مراسم العزاء يوم السبت المقبل داخل قاعة المناسبات بمسجد "الحامدية الشاذلية" بالمهندسين.
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