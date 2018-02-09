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الأحد.. قبول طلبات راغبى العمل بمهنة "صراف" فى دولة خليجية براتب 10 آلاف جنيه

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:33 ص
الأحد.. قبول طلبات راغبى العمل بمهنة "صراف" فى دولة خليجية براتب 10 آلاف جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة،  بعد غد الأحد، وحتي  الخميس المقبل ، قبول طلبات راغبي العمل بمهنة  موظف مبيعات "صراف عمله" للعمل لدي شركة الملا العالمية للصيرفة بدولة خليجية ، براتب بعملة دولة العمل توازي 10 ألاف جنيه مصري تقريبا، شاملة السكن، والتأمين الطبي طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة:  أنه يشترط في المتقدم الحصول علي مؤهل جامعي ويفضل بكالوريوس تجارة، بدون خبرة، وألا يزيد العمر عن 35 سنة ، مع إجادة اللغة الانجليزية بمستوي جيد، وأن يكون جواز السفر ساري لمدة 3 سنوات علي الأقل.

وأوضح الوزير أن قبول الطلبات يبدأ من بعد غد الأحد، وحتي  الخميس المقبل ، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها  صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج ، والخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .


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راغبي العمل

صراف عملة

دولة خليجية



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