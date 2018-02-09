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استجابة للرئيس.. وزير الأوقاف : خصصنا 50 مليون جنيه لدعم عمالة المساجد

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:07 م
استجابة للرئيس.. وزير الأوقاف : خصصنا 50 مليون جنيه لدعم عمالة المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


الدقهلية - محمد حيزة
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزيرالأوقاف أن المساجد جزء من مسؤلية الوزارة، وتم تخصيص 50 مليون جنيه لدعم العمالة الحرفية اليومية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم صرفها سواء كان ذلك لظروف العمل أو لحادث طارئ .

وأضاف جمعة في تصريح خاص لليوم السابع، واستخرجنا 20 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، وسنستخرج 20 ألف أخرى مثلهم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، كما تم تخصيص 150 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تهتم بالجانب الدعوى للأئمة وسيتم تنظيم مجموعة من الدورات تناقش القضايا المعاصر  المتصلة بحياة الناس كزرع الأعضاء وأطفال الأنابيب، وكذلك القضايا الاقتصادية وغيرها من الدورات المتخصصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية كان ، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب ورجال الأوقاف والأزهر.


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