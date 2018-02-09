ارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحارى فى بنغازى إلى قتيل و55 مصابا





أ ش أ

لقى شخص مصرعه، وأصيب 55 آخرون، اليوم الجمعة، جراء تفجير مسجد أبوهريرة بمنطقة الماجورى فى مدينة بنغازى، شرق البلاد.

وقالت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى، فى تصريح إلى "بوابة الوسط"، اليوم الجمعة، إن المستشفى تسلم حتى هذه اللحظة جثمان قتيل واحد، و55 جريحًا إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

وفى السياق ذاته، لم تصدر أى جهة أمنية أو عسكرية أى تصريح رسمى حتى الآن حول الانفجار، وسط تضارب المعلومات بين شهود العيان من الجرحى عن نوع التفجير إذا ما كان بحقيبة داخل المسجد أو أمام المسجد.

وتتضارب الأنباء حول طبيعة الانفجار، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الانفجار كان بسيارة مفخخة قرب المسجد، فيما تفيد أنباء أخرى عن تفجير انتحارى داخل المسجد، وقد وصل إلى مستشفيات مدينة بنغازى شرق ليبيا أكثر من 40 شخصا جراء الانفجار الذى وقع أمام مسجد أبوهريرة بمنطقة الماجورى.