اجتماع مجلس طب المنصورة لاتخاذ إجراء قانونى ضد أحد الأعضاء





الدقهلية شريف الديب

عقد مجلس كلية الطب بجامعة المنصورة اجتماعا طارئا، لبحث الشكاوى المقدمة ضد أحد أعضاء مجلس الكلية تتهمه بعدد من الإساءات المهنية.

وقال عميد كلية الطب الدكتور سعيد عبد الهادى إن المجلس وافق بالإجماع وبتوقيع 88 طبيبا أعضاء المجلس ومدير المراكز الطبية بالمستشفيات على استنكار ما فعله الدكتور" هــ - ن"، بالإضافة إلى تلقى عدد كبير من الشكاوى المتكررة ضده لتجاوزه فى حق زملائه.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن المجلس اتفق على إدانة ماحدث خلال أحد البرامج التليفزيونية من تعدى صارخ واتهامات جزافية بدون دليل بالإساءة إلى كلية الطب وجامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية وأعضاء هيئة التدريس بها - بحسب وصفه - مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.