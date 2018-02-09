اتحاد المستثمرين يقدم 5 ملايين جنيه لدعم الصناعات اليدوية لسيدات سيناء





كتب هانى الحوتى

قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، توفير مبلغ 5 ملايين جنيه لتنمية الصناعات اليدوية لسيدات سيناء، على أن تتولى مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع توفير المبلغ، وتسويق المنتجات السيناوية، ودراسة فتح منافذ بيع لها بمختلف المحافظات يتحمل تكلفتها الاتحاد.

وكان فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد التقى نهاية الأسبوع الماضى، بوفد من سيدات سيناء، ورؤساء جمعيات الصناعات الحرفية والبدوية بشمال سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، والمهندس بهاء العادلى عضو المكتب التنفيذى، ومعتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد وممثلى جهاز تنمية المشروعات.

وقال فريد خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم جهاز تنمية المشروعات التمويل اللازم لأهالى سيناء لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية البدوية من خلال مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، بصفتها كفيلاً لهم فى التسهيلات بقيمة خمسة ملايين جنيه، على أن تقوم المؤسسة بإعادة التمويل إلى أهل سيناء.

وأضاف خميس، كما تقوم المؤسسة فضلاً عن ذلك بتقديم المساعدة فى تسويق تلك المنتجات، وفتح منافذ بيع وتسويق للمنتجات السيناوية بالمجان، بأماكن ومحافظات متفرقة يتحمل تكلفتها اتحاد المستثمرين.

وأكد فريد خميس، على ضرورة بحث إيجاد فرص عمل لأهل سيناء تتوافق مع البيئة المحيطة، ويكون لها اسم وعلامة تجارية مميزة لسيناء، ويتم توسعة قاعدة المشروعات، مشيرا إلى أهمية قيمة ومكانة سيناء، فهى مسرى الأنبياء ووطن الشهداء بجانب أنها بوابة مصر الشرقية خط الدفاع الأول عنها.

فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، على أهمية إنهاء جميع المعوقات التى تقف حائلاً دون ضخ المزيد من الاستثمارات إلى سيناء، مشيرا إلى أن لجنة تنمية سيناء بالاتحاد والتى يرأسها تدرس أفضل الحلول لإزالة تلك المعوقات وتقديمها لمتخذ القرار.

وكانت لجنة تنمية سيناء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد زارت مطلع الشهر الماضى مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد عقد الاتحاد مؤتمراً حاشداً تحت شعار "التنمية فى مواجهة الإرهاب على أرض سيناء"، شارك فيه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد كبير من عواقل ومشايخ سيناء، بهدف استعراض الخريطة الاستثمارية الصناعية بسيناء، وبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات بها.

واتفقت اللجنة، على إنشاء شركة لتسويق المنتجات السيناوية داخل مصر وخارجها، من خلال مشاركتها بالمعارض الداخلية والخارجية للمفروشات، وتنظيم لقاءات ثنائية بين أعضاء الاتحاد الراغبين فى الاستثمار بمشروعات فى بئر العبد ومسئولى المدينة والمستثمرين هناك عقب الاتفاق على تلك المشروعات على أن يعقد هذا اللقاء خلال شهر مارس المقبل، بجانب استكمال الإجراءات القانونية لإنشاء شركة مساهمة لتنمية سيناء برأسمال مصرح مليار جنيه، ومصدر بقيمة 100 مليون جنيه ومدفوع 25 مليون جنيه.