"إيجيبتكو": حقل "ظهر" انطلاقة جديدة بقطاع الطاقة فى مصر





كتب أحمد أبو حجر

أكد الدكتور ياسر فخر الدين رئيس شركة مصر لتكنولوجيا البترول "إيجيبتكو" والعضو المنتدب للشركة، أن قطاع البترول والغاز يشهدان نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة فى مصر خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القطاع، وما تبعه من قرارات ترسيم الحدود البحرية المصرية مع جيرانها لافتاً إلى أن حقل ظهر يمثل ثمرة عمل شاق لكافة القائمين على القطاع فى مصر، كما أن "ظهر" يعد بداية انطلاقة جديدة بقطاع الطاقة فى مصر.

وكشف فخر الدين، فى تصريحات صحفية، أن شركة "إيجيبتكو" سوف تشارك لأول مرة فى معرض مصر للبترول "ايجبس2018" الذى ستنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل ويعد أحد أهم المعارض والمؤتمرات فى هذا المجال، ويتيح الفرصة للتعرف على المستجدات فى القطاع بجميع دول العالم التى تشارك بالمؤتمر.

وأوضح فخر الدين، أن مشاركة "ايجيبتكو" فى المعرض هو تدشين نشاط عمل الشركة دوليا ومحليا باعتبارها أول شركة وطنية متخصصة فى مجال تحفيز آبار البترول وتقديم الخدمات والحلول التقنية والفنية لهذا القطاع الحيوى والاستراتيجى، مؤكدا أن الشركة تسعى للمشاركة فى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاع الخدمات البترولية بما يساهم فى الوصول لاكتشافات جديدة تنقل مصر نقلة نوعية فى هذا المجال على المستوى الدولى والمحلى.