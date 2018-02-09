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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:08 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى سيارة أسعاف - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بطريق إسكندرية الصحراوى بدائرة قسم الشيخ زايد، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.


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