إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص برصيف الطريق فى المقطم

إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص برصيف الطريق فى المقطمالجمعة، 09 فبراير 2018 01:02 ص
حادث ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 6 أشخاص إثر حادث اصطدام ميكروباص برصيف الطريق بمنطقة المقطم اتجاه السيدة عائشة مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق بالمقطم بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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