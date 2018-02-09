إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق العين السخنة

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق العين السخنةالجمعة، 09 فبراير 2018 01:13 ص
حادث تصادم-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين نقل أعلى طريق العين السخنة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من السويس إلى القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق العين السخنة بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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