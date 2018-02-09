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إصابة مصرى آخر فى تفجير بنغازى وحفتر يصدر تعليماته بتركيب كاميرات بالمساجد

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:58 م
إصابة مصرى آخر فى تفجير بنغازى وحفتر يصدر تعليماته بتركيب كاميرات بالمساجد تفجير مسجد ببنى غازى


كتب أحمد جمعة
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قالت فاديا البرغثى مدير مكتب الإعلام فى مستشفى الجلاء فى بنغازى، أن المستشفى استقبل مواطن مصرى مصاب فى تفجير مسجد سعد بن عبادة فى مدينة بنغازى الليبية.
 
وأكدت فاديا البرغثي فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ليبيا أن المواطن المصرى صحته جيدة ويدعى على سخى عبد المحسن وعمره 24 عاما.
 
بدوره أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر  تعليماته المشددة بتركيب منظومات لكاميرات المراقبة الأمنية بكل مساجد بنغازي فورا وعلى نفقة القوات المسلحة بعد تخاذل الجهات التنفيذية في الالتزام بمسؤولياتها في تأمين المواطنين وحماية ظهر القوات المسلحة.
 
 
 

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