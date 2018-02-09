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إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارة نقل بالحاجز الحديدى لنفق زهراء المعادى

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:38 ص
إصابة شخصان إثر حادث تصادم سيارة نقل بالحاجز الحديدى لنفق زهراء المعادى حادث تصادم-أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان إثر حادث سيارة نقل بالحاجز الحديدى لنفق زهراء المعادى، ثم اصطدامه بـ 3 سيارات مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من رمسيس إلى المعادى وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بنفق زهراء المعادى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 


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