إصابة رئيس محكمة طنطا فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم - أرشيفية
جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب رئيس محكمة طنطا بجروح وكدمات ، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارته بالرصيف على جانب الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث لحادث تصادم بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون.
وبالفحص تبين تصادم سيارته على جانب الطريق الصحراوى الكيلو 88 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ، وأسفر الحادث عن إصابة المستشار "كمال ف" رئيس محكمة طنطا ومقيم بمحافظة القاهرة ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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