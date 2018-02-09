إحباط محاولة تهريب 175 علبة أدوية سرطان بحوزة راكبة ألمانية بمطار الغردقة

إحباط محاولة تهريب 175 علبة أدوية سرطان بحوزة راكبة ألمانية بمطار الغردقةالجمعة، 09 فبراير 2018 04:38 م
رجال الجمارك والأدوية المضبوطة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت إدارة الحركة بجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سلطان صالح، مدير عام جمارك المطار، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 175 علبة أدوية فيتامينات خاصة بعلاج مرضى السرطان، بعد ضبطها بحوزة راكبة ألمانية قادمة من مطار فرانكفورت.
اشتبه كل من مشالى أبوسحلى، وأحمد أبوالحسن، وخالد قرشى، مأمورى الجمارك بمطار الغردقة الدولى، فى راكبة ألمانية تقيم بالغردقة قادمة من مطار فرانكفورت.
وقرر الدكتور محمد عنان، مدير عام جمارك الغردقة، تشكيل لجنة تفتيش ضمت كل من خالد يحيى، ومحمد خليل رؤساء الأقسام، تحت إشراف هشام شرارة مدير إدارة الحركة، قامت بتفتيش حقائب الراكبة، وعثر بداخلها على 175 علبة فيتامينات خاصة بعلاج مرض السرطان، كانت تخفيها داخل أحذية.
وقرر طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، التحفظ على المضبوطات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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