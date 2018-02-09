إحالة لص "موبايلات" مول سيتى ستارز لمحكمة الجنح





كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر بإحالة لص هواتف محمول من مول سيتى ستارز للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

البداية بتمكن ضباط مباحث تأمين الفنادق، والمعينين خدمة لتأمين محور فندق ستى ستارز، بمدينة نصر، من ضبط "محمد.أ.م" 26 سنة، عامل، وبحوزته 2 هاتف محمول مجهولى المصدر.

وباستجوابه اعترف المتهم بسرقة الهاتفين من "شريف.ع. ل" 19 سنة، عامل، و"أحمد.م.ع" 29 سنة، مدير مطعم، بأسلوب "المغافلة" أثناء تواجدهما داخل مول سيتى ستارز.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين واتهماه بالسرقة، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة فتولت التحقيق وقررت حبسه على ذمته.