أمن الغربية يكشف غموض واقعة سرقة "توك توك" من أمام منزل مالكه بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

كشف ضباط مباحث مركز المحلة بالغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، غموض واقعة سرقة توك توك من أمام مسكن مالكه بعزبة كامل التابعة لقرية القيصرية، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكابها عاطلين مسجلين جنائيا، أحدهما محبوس احتياطيا على ذمة قضية سرقة دراجة نارية.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بتحرير "طاهر أحمد حسين" 40 سنة، سائق توك توك، مقيم عزبة كامل التابعة لقرية القيصرية، باكتشافه سرقة دراجته البخارية، وتحرر عن ذلك المحضر 84161 جح مركز المحلة لسنة 2017.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عدى محمد بدوى الشافعى" 27 سنة عاطل، مقيم قرية بطينة، سبق اتهامه فى 19 قضية سرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح نارى وسرقة آخرها القضية 8266 جنح مركز المحلة "سرقة توك توك"، و"عادل طارق المرسى جودة" 25 سنة عاطل، سبق اتهامه فى قضيتى سرقة بالإكراه وسلاح أبيض أخرها القضية 8266 لسنة 2018 جنح مركز المحلة "سرقة توك توك" بالإكراه ومحبوس احتياطيا على ذمتها بسجن مركز المحلة.

وبتطوير مناقشة المتهم الأول المضبوط على ذمة القضية 9393 لسنة 2018 جنح مركز المحلة، اعترف بارتكابها بالاشتراك مع المتهم الثانى، وقاما ببيعها لـ"أحمد كمال إبراهيم" وشهرته "جعلص" 30 سنة عامل، مقيم قرية أبو على مركز المحلة، سبق اتهامه فى 3 قضايا سلاح أبيض، وإطلاق أعيرة نارية، وسلاح أبيض، وتم ضبط المتهم والدراجة المسروقة، واعترف بشرائها من المتهم الأول، وعلمه بأنها متحصلات سرقة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.