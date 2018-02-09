أمريكا تعاقب أشخاص وشركات تركية وفلبينية وصومالية بسبب دعمهم لداعش

أمريكا تعاقب أشخاص وشركات تركية وفلبينية وصومالية بسبب دعمهم لداعشالجمعة، 09 فبراير 2018 07:33 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص وثلاث شركات فى الفلبين وتركيا والصومال لقيامهم بدعم تنظيم داعش، المتشدد بما فى ذلك شركة وردت مكونات طائرات بدون طيار.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان، إنها فرضت العقوبات على إسكالون أبو بكر لتقديمه دعما ماليا وماديا لداعش وفرعها فى الفلبين.
وفرضت الوزارة عقوبات أيضا على يونس إيمرى سكاريا وشركته للالكترونيات ومقرها تركيا بسبب توريد مكونات طائرات بدون طيار لداعش.
كما فرضت عقوبات على محمد مير على يوسف وشركتين تجاريتين له بسبب أنشطة داعمة لداعش فى الصومال.
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