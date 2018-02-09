ألمانيا تفرض غرامة على إيرباص قدرها 81 مليون يورو

ألمانيا تفرض غرامة على إيرباص قدرها 81 مليون يوروالجمعة، 09 فبراير 2018 09:25 م
طائرة إيرباص- أرشيفية
أ ف ب
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أعلن القضاء الألمانى الجمعة، فرض غرامة على شركة "إيرباص" المصنعة للطائرات الأوروبية قيمتها 81,25 مليون يورو فى قضية فساد مفترض حول بيع 18 طائرة قتالية "يوروفايتر" للنمسا عام 2003.
وتأتى الغرامة "التى قبلتها الشركة" بعد تحقيق أجرته النيابة العامة فى ميونيخ فى ألمانيا حول هذا الملف، حسب ما أشارت هذه الأخيرة فى بيان.
وأعلنت شركة "ايرباص" من جهتها فى بيان، أن "نتيجة تحقيقات النيابة العامة فى ميونيخ التى بدأت منذ 2012، لم تؤكد تهم الفساد".
وإذا كان المحققون لم يعثروا على أى دليل حسى عن تقديم رشوة لحصول الشركة على العقد، فان النيابة العامة تعتبر أن ايرباص سمحت للادارة السابقة بدفع مبالغ مالية بلغت قيمتها عدة ملايين يورو مرتبطة بالعقد "من دون ان تتضح الاهداف" وراء دفع هذه المبالغ.
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