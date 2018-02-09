أسعار العملات اليوم الجمعة 9-2-2018 واستقرار الدولار





كتبت رانيا فزاع

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية 9-2- 2018 ، على نفس ختام أسعار العملات أمس ، وسجل كلا من اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى استقرارا ، وكذلك استقر سعر كلا من الدولار والريال السعودى عند سعر الإغلاق للأمس ، وجاءت أسعار العملات فى عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر وفقا لآخر تحديثات البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم ، كالتالى

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.60جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.5 جنيه للشراء

17.6 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

واصل سعر اليورو استقراره امام الجنيه اليوم على نفس سعر ختام تعاملات الأمس بالغاً 21.49 جنيه للشراء ، و 21.73 للبيع ، فى آخر تحديثات البنك الأهلى .

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترلينى تراجعاً جديداً أمام الجنيه المصرى ، على نفس ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.34 جنيه للشراء24.77 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.