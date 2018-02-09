أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-2-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 645 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2018 عند 645 جنيها للجرام من عيار 21، وذلك مع استقرار نسبى فى السعر العالمى للأوقية والتى سجلت 1315 دولار حتى صياغة التقرير.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 552 جنيه

عيار 21 : 645 جنيه

عيار 24 : 737 جنيه

الجنيه الذهب : 5160 جنيه

الأوقية : 1315 دولار

اسعار الذهب اليوم



وتخضع أسعار الذهب فى مصر لعدة مؤثرات، تؤدى إلى إحداث حركة فى سوق الصاغة سواء ارتفاعا أو انخفاضا، على رأس تلك المؤثرات هو سعر الأوقية عاليما، أما سعر الأوقية العالمية فتتأثر بشكل مباشر بأداء الدولار فى البورصة العالمية فكلما تعرض الدولار للتراجع ترتفع الأوقية فى التعاملات الفورية نتيجة إقبال المستثمرون عليه.

سعر الذهب



هناك بعض التفاوت الطفيف الذى قد تشهده أسعار الذهب من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر غير مؤثر فى السعر، فنجد زيادة فى سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، أو يقل سعر جرام الذهب جنيه واحد، ولا يوجد أى تفاوت ملحوظ فى أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بسعر الذهب عالميا، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر فى السعر النهائى للجرام.

اسعار الذهب اليوم في مصر خدمة يقدمها" اليوم السابع" وتشمل تحديث فورى لأسعار الذهب في مصر والعالم، وأيه متغيرات يشهدها السوق فى سوق الذهب بمصر