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7 مايو.. انطلاق بعثة تجارية ترويجية للمنتجات المصرية فى البرازيل

الخميس، 08 فبراير 2018 01:00 ص
7 مايو.. انطلاق بعثة تجارية ترويجية للمنتجات المصرية فى البرازيل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
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ينظم المجلس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، يعثة تجارية ترويجية على هامش معرض " APAS" خلال الفترة من 7 – 10 مايو 2018 المقرر إقامته فى البرازيل، بعد دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ.

وبهدف توسيع انتشار المنتجات المصرية فى البرازيل للاستفادة من الخفض الجمركى الذى تتيحه اتفاقية الميركسور،  تستعد هيئة تنمية الصادرات للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالدعاية، من أجل الترويج للمنتجات المصرية المصدرة للبرازيل بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال سبتمبر 2017.

 يشار إلى أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور فى مايو الماضى، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سبتمبر 2017 وتهدف لدفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين، حيث يبلغ حجم الميزان التجارى حوالى 2 مليار دولار بين مصر ودول التجمع.

ويعتبر تجمع الميركوسور هو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضواً كاملاً كذلك بوليفيا ودولاً أخرى فى أمريكا اللاتينية، حيث يضم التجمع 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية.


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المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

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