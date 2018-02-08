7 جرحى فى حادث منطاد فى أستراليا





أ ف ب

أعلنت السلطات الأسترالية، إصابة سبعة أشخاص بجروح إثر هبوط منطاد بقوة وارتطامه بالأرض فى ولاية فيكتوريا (جنوب شرق)، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج من إصابتهم بجروح فى الظهر وكسور متفرقة.

وقالت أجهزة الإسعاف فى بيان إنه "تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بواسطة سيارات الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ فى ولاية فيكتوريا بعد هبوط منطاد بقوة فى ديكسونز كريك صباح اليوم".

وتقع ديكسونز كريك على بعد 60 كلم شمال ملبورن فى جنوب شرق أستراليا.

وأوضح البيان أن "المسعفين تلقوا الاتصال بعيد الساعة السابعة صباحا وأسعفوا ما مجموعه 16 شخصا"، مشيرا إلى أن غالبية المصابين فى الستينيات من العمر وحالهم مستقرة.