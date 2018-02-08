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500 ألف زائر لجناح السعودية بمعرض الكتاب.. وركن "السيرة النبوية" فى المقدمة

الخميس، 08 فبراير 2018 10:35 م
500 ألف زائر لجناح السعودية بمعرض الكتاب.. وركن "السيرة النبوية" فى المقدمة جناح المملكة العربية السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب


كتب لؤى على
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حصل ركن "السيرة النبوية فى دقائق"، التابع لمؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة، على المركز الأول فى جميع استطلاعات الرأي، سواء من ناحية التنظيم، وتنوع المشاركات، والفعاليات الثقافية، وحسن الاستقبال والعرض الشيق لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وجماليات الإسلام وسماحته ورحمته، بجناح المملكة العربية السعودية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والأربعون.

 

وتقدمت الملحقية الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، رئيس مجلس نظارة مؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة، وقال الدكتور خالد بن عبد الله النامى الملحق الثقافى بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن جناح المملكة حاز على إعجاب وتقدير زائريه من المسئولين والوزراء والسفراء ومديري الجامعات، فضلاً على ارتفاع عدد زواره من الجمهور إلى أكثر من 500 ألف زائر خلال مدة المعرض حتى يوم أمس، متمنيًا استمرار مشاركة مؤسسة أوقاف السلام بمكة المكرمة خلال الأعوام المقبلة لنقل الصورة المشرفة والوجه الحضارى للمملكة العربية السعودية فى مثل هذه المحافل الدولية.

 

جدير بالذكر أن كبار الشخصيات الدينية المصرية والعربية قامت بزيارة جناح المملكة العربية السعودية، مبدين إعجابهم ودعمهم لمشروع أوقاف السلام بمكة المكرمة، مشيدين بركن (السيرة النبوية فى دقائق)، نظرًا لما يمثله من تجديد نوعى وغير مسبوق فى تطوير آليات الخطاب الديني، وخصوصًا ما يتعلق منه بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة باللغات العالمية.

 

 

 


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