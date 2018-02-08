video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

10فبراير.. نظر طعن جمعية أهلية على استبعادها من متابعة انتخابات الرئاسة

الخميس، 08 فبراير 2018 02:56 م
10فبراير.. نظر طعن جمعية أهلية على استبعادها من متابعة انتخابات الرئاسة مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

حددت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، جلسة السبت المقبل 10 فبراير لنظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين ، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة.

 

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات باوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .

 

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

 

كما طالبت الدعوى بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات باداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حجز 5 دعاوى لوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محلات سوق العبور للتقرير

مجلس الدولة

اخبار الحوادث

القضاء الادارى

الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية

2018



لا تفوتك
السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة