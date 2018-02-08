يوتيوب: لم توجد أدلة على تدخل روسيا فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى





واشنطن (رويترز)

أبلغ مسئول تنفيذى كبير تحقيقا تجريه لجنة برلمانية بريطانية فى الأخبار الكاذبة أن موقع يوتيوب، لم يجد أدلة على تدخل روسيا فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016.

وتجمع اللجنة المكلفة بالتكنولوجيا الرقمية والإعلام والثقافة والرياضة الأدلة اليوم الخميس، فى جامعة جورج واشنطن فى إطار تحقيقها.

وقال جونيبر داونز، الرئيس العالمى لإدارة السياسة العامة فى يوتيوب، إن الوحدة التابعة لجوجل "لم تجد أدلة على التدخل الروسى فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويشوب التوتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اتهمت موسكو العام الماضى بالاعتداء العسكرى وقالت إن هناك أدلة على تدخل روسيا فى انتخابات الدول الأخرى.

وينفى الكرملين التدخل فى الانتخابات بالدول الغربية. ويقول إن موجة غير مبررة من المشاعر المناهضة لروسيا تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا.