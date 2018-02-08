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وكيل أوقاف الإسكندرية: إقامة ندوات ولقاءات لمواجهة خطر الإلحاد

الخميس، 08 فبراير 2018 06:35 م
وكيل أوقاف الإسكندرية: إقامة ندوات ولقاءات لمواجهة خطر الإلحاد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية


الإسكندرية أسماء على بدر
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عقد الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا بأئمة إدارة أوقاف المنتزه، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ محمد أبو زيد مدير عام إدارة أوقاف المنتزه للحديث عن خطر الإلحاد . 
 
وقال العجمى، إنه فى ضوء توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فإنه يوجه الدعوة إلى تنظيم مجموعة لقاءات، وأمسيات دينية بجميع المساجد والزوايا، للحديث عن خطر الإلحاد، فى ضوء ما تمر به منطقتنا من استهداف متعدد الجوانب، وحروب الجيل الرابع، التى تهدف إلى تمزيق المجتمعات وتحللها فى جميع الجوانب قيمًا وأخلاقًا بشتى السُّبل، بالإرهاب المصنوع ، والإلحاد الموجه أو الممول ، وإثارة النعرات العرقية أو القبلية أو الطائفية .
 
و أكمل أن الإلحاد أصبح موجهًا ومسيسًا وممولاً ، قصد الإسهام فى إحداث حالات الفوضى والإرباك ، إذ لم تعد كثير من الأمور في مجتمعاتنا عفوية أو طبيعية ، فقد صارت مخططات الأعداء تنال كل جوانب حياتنا ومقوماتها ، مما يتطلب التوعية بمخاطر كل الظواهر السلبية ، إذ أن هذه المخططات تهدف من خلال الإلحاد المسيس أو الموجه الممول إلى نزع القيم الإيجابية من نفس الملحد ، وبما يفرغه من الرقابة الذاتية الأصيلة، رقابة الضمير ، ومراقبة خالق الكون والحياة، فلم يعد أمامه سوى القانون الذى يسعى إلى التفلت منه ما وسعه ذلك.
 
كما أكد العجمى على أهمية قيام الأئمة والدعاة بإعداد خطة شاملة لشهر رمضان المبارك من الآن حتى تتحقق الاستفادة التامة منها لجميع الأعمار وضرورة أن تشمل تلك الخطة تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة القضايا الهامة مثل ( الجهل والإفتاء دون علم - التطرف بكل أشكاله - نشر علوم القرآن بين الناس - مواجهة ظاهرة زواج القاصرات - حرمة المال العام - القضايا السكانية - المحافظة على نعمة الماء - مخاطر سوء استخدام وسائل التكنولجيا الحديثة ) وغيرها من الموضوعات المهمة التى يحتاج إليها المجتمع. 
 
كما شدد العجمى على ضرورة متابعة أداء الدروس والقوافل الدعوية بالمساجد والتأكيد على أهمية حضور المقرأة الأسبوعية لما تحدثه من تطوير فى أداء الأئمة والدعاة وكذلك أكد على أهمية متابعة حضور العمال وضرورة انتظام المنوابة اليومية وخاصة بالمساجد الكبرى ومساجد النذور وإحالة المخالفين فورا للتحقيق العاجل. 
 
وفى نهاية الاجتماع وجه العجمى الشكر لجميع الأئمة والدعاة على التزامهم بموضوع خطبة الجمعة ووقتها المحدد من قبل الوزارة بما يحقق الاستفادة التامة للحاضرين. 
 
ووجه العجمى إلى ضرورة اشتراك الأئمة فى كل إدارة فى إعداد خطة دعوية شهرية بالموضوعات التى يحتاج إليها الناس وتقدم كل إدارة اقتراحها على السيد مدير عام إدارة  الدعوة بالمديرية واختيار أفضل الموضوعات للأمسيات الدعوية والقوافل والدروس بجميع مساجد المحافظة.
 

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