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الخميس، 08 فبراير 2018 09:18 ص
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وكالة: كوريا الشمالية لا تنوى الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأولمبياد

الخميس، 08 فبراير 2018 02:33 ص
وكالة: كوريا الشمالية لا تنوى الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأولمبياد زعيم كوريا الشمالية


(رويترز)
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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول كورى شمالى كبير قوله، إن بلاده لا تنوى عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستبدأ يوم الجمعة.

ونسبت الوكالة إلى المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية تشو يونج سام قوله إن بلاده "لم تتوسل قط لعقد حوار مع الولايات المتحدة وستظل على موقفها".

 

 


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