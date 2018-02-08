وكالة: كوريا الشمالية لا تنوى الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأولمبياد

وكالة: كوريا الشمالية لا تنوى الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين خلال الأولمبيادالخميس، 08 فبراير 2018 02:33 ص
زعيم كوريا الشمالية
(رويترز)
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نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول كورى شمالى كبير قوله، إن بلاده لا تنوى عقد لقاءات مع الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التى ستبدأ يوم الجمعة.
ونسبت الوكالة إلى المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية تشو يونج سام قوله إن بلاده "لم تتوسل قط لعقد حوار مع الولايات المتحدة وستظل على موقفها".
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