وفاة شاب خلال لعبه كرة القدم فى بورسعيد بعد إصابته بأزمة قلبية





بورسعيد - محمد عزام

توفى شاب فى العقد الثالث من عمره، فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، خلال ممارسة لعبة كرة القدم بإحدى الملاعب الخماسية فى محافظة بورسعيد .

وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزى، بوصول عمرو حسين عبدالله، 22 سنه، أثناء لعب كرة القدم، لإصابته بأزمة قلبية وفقا للتقرير المبدأى .

تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزى تحت تصرف النيابة العامة.