وفاة شاب خلال لعبه كرة القدم فى بورسعيد بعد إصابته بأزمة قلبية

وفاة شاب خلال لعبه كرة القدم فى بورسعيد بعد إصابته بأزمة قلبيةالخميس، 08 فبراير 2018 04:04 ص
جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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توفى شاب فى العقد الثالث من عمره، فى الساعة الأولى من صباح اليوم الخميس، خلال ممارسة لعبة كرة القدم بإحدى الملاعب الخماسية فى محافظة بورسعيد .
وتلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزى، بوصول عمرو حسين عبدالله، 22 سنه، أثناء لعب كرة القدم، لإصابته بأزمة قلبية وفقا للتقرير المبدأى .
تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى الزهور المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
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