وفاة شاب أشعل النار فى نفسه بالكيت كات





كتب كريم صبحى

أشعل منذ قليل عامل النار فى نفسه وتوفى داخل شقته بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وحُرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة الكيت كات حيث انتقلت الحماية المدنية للمكان وتبين أن شاب أشعل النار فى نفسه وتفحمت جثته.