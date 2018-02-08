وفاة شاب أشعل النار فى نفسه بالكيت كات

شاب يحرق نفسه - ارشفية
كتب كريم صبحى
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أشعل منذ قليل عامل النار فى نفسه وتوفى داخل شقته بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وحُرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
البداية بتلقى شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة الكيت كات حيث انتقلت الحماية المدنية للمكان وتبين أن شاب أشعل النار فى نفسه وتفحمت جثته.
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بواسطة:
الشامى
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