وصول 10 أتوبيسات ذات الطابقين السبت المقبل وتشغيلها بالقاهرة خلال أيام

بعد تفقد وزير الصناعة..
وصول 10 أتوبيسات ذات الطابقين السبت المقبل وتشغيلها بالقاهرة خلال أيامالخميس، 08 فبراير 2018 03:38 م
طارق قابيل
كتب إسلام سعيد
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يتسلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بعد غد، السبت، أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين "صناعة مصرية" تمهيدا لبدء تشغيلها بمحافظة القاهرة، وفق دعوة مرسلة عبر البريد الإلكترونى للصحفيين.
وصنعت شركة "كاستور" الوكيل الوحيد لشركة مان الألمانية للأتوبيسات، 10 أتوبيسات مصرية ذات الطابقين ويتم تسليمهم إلى محافظة القاهرة وذلك لبدء تشغيلها.
وقال مصدر حكومى، إن وزير الصناعة تفقد أحد هذه الأتوبيسات أمام مقر الوزارة على أن يتم بعدها منح الشركة علامة "بكل فخر صنع فى مصر"، ويتم تنظيم اجتماع بين مسئولى الشركة ووزير الصناعة لبحث توسيع أنشطتها الفترة المقبلة.
وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بعد أن يتفقد الوزير الأتوبيس سيتم تسليمه إلى محافظة القاهرة لتكون قد استلمت 10 أتوبيسات ذات الطابقين تعمل على الخطوط المختلفة داخل القاهرة.
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