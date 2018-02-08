وصول وزير التنمية المحلية مطار الأقصر لعقد لقاء مغلق مع 5 محافظين





الأقصر – أحمد مرعى

وصل منذ قليل، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إلى مطار الأقصر الدولى، وكان فى استقباله محمد بدر محافظ الأقصر ومحافظى سوهاج والبحر الأحمر وقنا وأسوان، وذلك فى ثانى جولاته الإقليمية لمحافظات الصعيد، حيث يعقد لقاء مغلقا بالمحافظين بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع التعرف من المحافظين على تفاصيل أهم المشروعات التنموية المنفذة حاليا، والتقدم المحرز فى إنجازها، والتعرف على رؤى وتصورات ومطالب المحافظين لدفع العمل التنفيذى بمحافظاتهم، وأهم مطالب التنسيق اللازمة مع مجلس الوزراء، والموضوعات المطلوب إدراجها فى أول اجتماع لمجلس المحافظين القادم.

جدير بالذكر، أنه من المخطط أن يتم الالتقاء بكل المحافظين خلال الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل وقبل انعقاد مجلس المحافظين القادم نهاية الشهر الحالى.