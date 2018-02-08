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الخميس، 08 فبراير 2018 09:33 م
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وزير ماليزى: مشاركة أمريكا فى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مجرد تكهنات

الخميس، 08 فبراير 2018 09:09 م
وزير ماليزى: مشاركة أمريكا فى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مجرد تكهنات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كوالالمبور (أ ش أ)
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 قال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى مصطفى محمد، إن الأنباء حول مشاركة الولايات المتحدة فى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مجرد تكهنات .

وأضاف محمد -وفق ما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الخميس - " حتى الآن أنه مجرد تكهنات فقط على الرغم من اعتقاد بعض البلدان أن أمريكا ستشارك فى هذه الاتفاقية ولكن حتى الآن أن هذا الأمر بعيدا عن الحقيقة ".

وأوضح أن الاتفاقية قد تمت الموافقة عليها فى مدينة طوكيو ومن المتوقع أن يتم أبرامها فى تشيلى فى شهر مارس القادم.

وأكد " على الرغم من عدم مشاركة أمريكا فى هذه الاتفاقية، فأنها لا تزال توفر الاستفادة لماليزيا لوجود الأسواق فى 10 دول أخرى".

وقد أنسحب الرئيس الأمريكى عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية البلاد من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادىء وتحاول اليابان ومجموعة الدول الأخرى منذ ذلك الحين إبرامها بدون الولايات المتحدة.

 


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