وزير قطاع الأعمال العام يشهد إطلاق فعاليات شركة مصر للتأمين التكافلى

وزير قطاع الأعمال العام يشهد إطلاق فعاليات شركة مصر للتأمين التكافلىالخميس، 08 فبراير 2018 02:00 ص
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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يشهد صباح اليوم خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلى، إحدى الشركات الجديدة التابعة للقابضة للتأمين. كما يشهد الفعاليات الدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتامين ورؤساء الشركات التابعة.
وتسعى القابضة للتأمين لدخول سوق التأمين التكافلى بقوة، كما تستهدف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين التكافلى الذى يحظى بفرص واعدة للنمو وتحقيق مردود اقتصادى واستثمارى كبير، ويبلغ رأس المال المصدر للشركة الجديدة نحو 120 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد يوسف فى تصريحا سابق لـ"اليوم السابع" ان العمل فى مجال التامين التكافلى واعد ومهم وقابل للنمو بشكل كبير، وبالتالى لابد من تواجد شركات التأمين العامة فيه.
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