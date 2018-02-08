وزير الصناعة: اقتراب توقيع عقد الشراكة مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مدينة الفيوم





كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة توقيع عقد شراكة بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة لانشاء مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم فى مستهل زيارته لدولة سنغافورة مع مسئولي شركة سنغافورة القابضة، حيث استهدفت وضع الخطوط العريضة لبنود اتفاق انشاء مدينة كوم اوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم ، حضر اللقاء محمد ابو الخير سفير مصر لدي سنغافورة والمهندس ياسر المغربي مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور وليد حبيقه مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقطاع التجارى والمهندس عمر خورشيد مدير المشروعات القومية بوزارة التجارة والصناعة .

وقال قابيل أن الوزارة شكلت مجموعة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ضمت ممثلين وخبراء من كافة الجهات المعنية بالكهرباء، والمياه والصرف، والاسكان، والصناعة والبيئة لوضع دراسة تفصيلية لمشروع تنمية المدينة تشمل المخطط العام ودراسة المرافق والبنية الاساسية والطرق والنقل والأثر البيئي والاجتماعى والاقتصادي والتكلفة ، لافتا الى انه يجرى حاليا اعداد دراسات اقتصادية متكاملة حول المشروعات الصناعية التى ستقام داخل المدينةالجديدة بالتعاون مع احدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة .

وأضاف أن المشروع الجديد يدعم الاستغلال الأمثل والاستفادة القصوى من موارد الدولة من خلال مدينة صناعية كاملة المرافق ومجهزة بأحدث التقنيات الداعمة للتنمية الصناعية، إلى جانب تنمية الصناعة بالمدينة الجديدة على أحدث المعايير العالمية للصناعة، وربط المدينة بسلاسل القيمة المضافة المحلية وتعظيم مكون الصناعة المحلي، فضلاً عن ربط المدينة بسلاسل التصنيع العالمية لتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات منها إلى الأسواق الخارجية، وإنشاء مدينة جاذبة للكتلة السكانية تتمتع بكافة متطلبات الحياة الحديثة للعاملين وأسرهم.

ولفت إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ستساهم بقيمة الأرض التي سيقام عليها المشروع وستقوم بتوصيل المرافق من كهرباء ومياه إلى رأس الأرض المشروع وتساهم شركة سنغافورة القابضة بقيمة كافة أعمال الانشاءات والترفيق داخل المدينة وكذا تسويق وادارة المدينة .

ومن جانبه أشار زي زاو يي رئيس مجلس ادارة شركة سنغافورة القابضة الي ان قرار الشركة بدخول السوق المصري لإنشاء المدينة الجديدة يأتي نتيجة للإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والتي ساهمت وبشكل كبير في اتخاذ الشركة قرار الاستثمار في السوق المصري خلال هذه المرحلة.

ولفت إلى أن شركة سنغافورة القابضة ستتولى بالتعاون مع شركة سوربانا جورنج اعداد المخطط العام لمدينة كوم اوشيم الصناعية على أحدث معايير تصميم المدن الصناعية العالمية المتكاملة وتنفيذ أعمال الانشاءات والترفيق بالمدينة، إلى جانب ادارة وصيانة الخدمات بما يتناسب مع متطلبات الصناعة وتوفير احتياجات الحياة المدنية الحديثة للقاطنين بها، وتسويق المدينة محلياً وعالمياً كمركز اقليمي للصناعة الحديثة وذلك لجذب الاستثمارات اليها، وربط المدينة بسلاسل التصنيع العالمية لتحفيز الصادرات من المدينة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة السنغافورية لديها باع طويل في هذا المجال حيث تعمل منذ عام 1997 في سنغافورة ولديها عدد من المكاتب في عدة دول في قارتي آسيا وإفريقيا كما نفذت الشركة مجموعة من المشروعات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن شركة سوربانا جورونج التي تمثل الذراع الهندسي لشركة سنغافورة القابضة تمتلك فروع ومكاتب في 40 دولة حول العالم وقامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات عدة دول في آسيا وإفريقيا.