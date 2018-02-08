وزير الصحة: كفر الشيخ بها 4 ملايين مواطن ولا يوجد بها غرف لإجراء قساطر قلبية

وزير الصحة: كفر الشيخ بها 4 ملايين مواطن ولا يوجد بها غرف لإجراء قساطر قلبيةالخميس، 08 فبراير 2018 02:52 م
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن معهد القلب به 9 غرف عمليات لإجراء القساطر القلبية، مؤكدا أنه جارى التوسع فى إنشاء وحدات قساطر فى جميع مستشفيات الجمهورية.
وقال وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الدولى الثالث لأمراض القلب والشرايين المنعقد بشرم الشيخ، إنه زار فى الفترة الماضية محافظة كفر الشيخ واكتشف أن تعداد المحافظة 4 ملايين مواطن ولا يوجد مستشفيات بها غرف لإجراء جراحات القساطر القلبية.
وأعرب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن فخره بما وصلت إليه مستشفى شرم الشيخ، بعد أعمال التطوير، موجها الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى على هذا الجهد.
وأضاف اللواء خالد فودة أن مستشفى شرم الشيخ كانت الوحيدة التى يحال لها جميع الحالات الصعبة.
وأكد أن محافظة جنوب سيناء أصبح بها عدد من المستشفيات التى تقدم خدمة لائقة، مثل مستشفى أبورديس، ومستشفى الطور، وطابا وسانت كاترين، التى شهدت فضيحة خلال واقعة تجمد عدد من الشباب خلال رحلة سفارى، وكانت المستشفى فى حالة يرثى لها، لكن اليوم أصبحت تليق بمصر.
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