وزير الصحة: تحويل قوائم انتظار جراحات القلب لمستشفى شرم الشيخ الدولى





كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه سيتم تحويل عدد من مرضى جراحات القلب الموجودين على قوائم انتظار جراحات القلب بمعهد القلب خاصة الحالات الحرجة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى على أن يتحمل المحافظة مصاريف تذاكر الطيران للمرضى والجراحين.

وقال وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الدولى الثالث لامراض القلب والشرايين المنعقد بسرم الشيخ أن قوائم انتظار جراحات القلب تتعدى الـ3 شهور، مؤكدا أن الوزارة تتحمل جميع النفقات للمرضى لعدم قدرتهم على الانتظار لإجراء الجراحات .

وكلف وزير الصحة مستشارة للرعاية الحرجة ببناء اول شبكة قومية لرعاية وعلاج واسعاف مرضى القلب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر القلب القادم على نفقة شركة اكديما، مؤكدا أنه سيتم أول اجتماع للجنة العليا للسياحة العلاجية غدا برئاسة وزيرا الصحة والسياحة.

وتابع: أنه تم علاج مليون ونصف المليون مريض بفيرس سى، لافتا إلى أن مصر أصبحت رائدة فى علاج فيرس سى، وأن قطاع الرعاية الصحية فى مصر حدث فيه تحسن كبير.

وأضاف: أن قانون التأمين الصحى الجديد كان هيدخل البرلمان ومش هيحرج لولا دفع رئيس الدولة القانون وتابع أن رجال الأعمال وقفوا فى فترات سابقة ضد القانون حتى لا يؤدوا الـ4% عن العمال، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى سيطبق فى المراحل الأولى فى 5 محافظات.