وزير الدفاع الأمريكى: الوضع فى سوريا يزداد تعقيدا

وزير الدفاع الأمريكى: الوضع فى سوريا يزداد تعقيداالخميس، 08 فبراير 2018 10:45 م
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، أن الوضع فى سوريا يزداد تعقيدا لاسيما فى محيط منطقة دير الزور وعلى طول خط خفض التوتر الذى يمتد إلى ناحية مدينة الطبقة فى محافظة الرقة.
وأوضح ماتيس فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن قوات موالية للجيش السورى شنت ومن دون أى مبرر هجوما مدفعيا واستخدمت الدبابات ضد قوات سوريا الديموقراطية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن القوات الأمريكية قامت على الفور باتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس.
وأشار وزير الدفاع الأمريكى إلى أن قيادة التحالف فى سوريا اتصلت بالروس، "الذين قالوا لنا إنه لم تكن لديهم قوات فى هذه المنطقة".
وشدد ماتيس على أن ما قامت به قوات التحالف هو دفاع عن النفس، لافتا إلى أن بلاده لن تتورط فى الحرب الأهلية السورية.
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